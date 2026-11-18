ROTTERDAM (ANP) - Nabestaanden van de doodgeschoten huisarts en docent Jurgen Damen (43) hebben in het hoger beroep in de zaak tegen Erasmusschutter Fouad L. (35) ervoor gekozen hun slachtofferverklaringen zelf voor te lezen. Niet eerder deelden de weduwe, zijn dochter en zus hun gevoelens in het openbaar.

"Laat me over een ding heel duidelijk zijn. Jurgen was een geweldige docent en een goede arts", zei de weduwe tegen L. "Jij mocht geen arts worden. Die verantwoordelijkheid heeft hem alles gekost. En daar hou ik jou 100 procent verantwoordelijk voor."

Damen werd op 28 september 2023 doodgeschoten in een collegezaal van het Erasmus MC, voor het oog van studenten. L. stichtte er ook brand. "Ik ben mijn maatje en grote liefde verloren", zei zijn vrouw. "Nog steeds is er het ongeloof dat hem dit moest overkomen. Ik voelde en voel de fysieke pijn van zijn gemis."