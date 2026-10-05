ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weekend van de Wetenschap trekt 125.000 bezoekers

Samenleving
door anp
anp051026109 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het Weekend van de Wetenschap, dat ieder jaar in het eerste weekend van oktober valt, trok deze editie 125.000 bezoekers. Ruim driehonderd organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren voor bezoekers en lieten ze kennismaken met wetenschap en technologie.
Het Weekend van de Wetenschap is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verschillende organisaties zoals universiteiten, bibliotheken en ziekenhuizen verwelkomen kinderen en volwassenen om zelf proefjes te doen, mysteries op te lossen en onderzoekers te ontmoeten. 'Hoe werkt het?' was het overkoepelende thema.
Een aantal uitschieters in bezoekersaantallen waren dit jaar het Radboud UMC, Saxion Hogeschool, de Erasmus Universiteit, het KNMI, NEMO Science Museum en Universiteitscampus Den Haag. Ook nieuwe deelnemers 'Wetenschap op het Strand' in Almere en het Sport Science Centrum op Papendal wisten veel mensen te trekken.
loading

POPULAIR NIEUWS

eifel-maare

Op nog geen honderd kilometer van Limburg rommelt een vulkaan die ooit half Europa onder de as legde

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

IMG_4944

Blijft de regen woensdag in plassen op je gazon staan? Na deze droge zomer trekt het water niet vanzelf in, en meer water geven helpt niet

erfenis-woningmarkt-header

Leende je je kind geld voor een huis? Juist die lening wordt in 2027 zwaarder belast, ook als de kleine spaarder wordt ontzien

262445369_m

Amsterdamse schooldirecteur maakt miljoen euro aan onderwijsgeld over aan familieleden

Doktorschnabel_430px

Het begint met een klein berichtje over een onduidelijk virus. Zo begon corona ook

Loading