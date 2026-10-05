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Omstreden oud-Congresvoorzitter Dennis Hastert (84) overleden

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd een natuurlijke dood gestorven. Dat melden de autoriteiten in Kendall County, Illinois. Hastert was van 1999 tot begin 2007 de zogenoemde Speaker of the House.
Nadat zijn voorganger Newt Gingrich in de nasleep van het Republikeinse verlies bij de midtermverkiezingen van 1998 was opgestapt, volgde Hastert Gingrich uiteindelijk op. Anders dan gebruikelijk gaf hij zijn toespraak in functie niet vanaf het voorzitterspluche, maar vanuit de zaal. Hastert gold indertijd als "diep conservatief".
Hastert raakte in de jaren tien in diskrediet vanwege vermeende zedendelicten met kinderen, een misstap waarvoor hij uiteindelijk niet werd veroordeeld, omdat de zaken reeds waren verjaard. Wel kreeg hij in 2016 een gevangenisstraf opgelegd voor het stilhouden van een misbruikslachtoffer met financiële middelen. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik, waarvoor hij zijn excuses aanbood.
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