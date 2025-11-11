Meldingen van drones bij NAVO-basis en Maastricht Aachen Airport

MAASTRICHT (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend onderzoek gedaan naar meldingen van drones bij het NAVO-commandocentrum in Brunssum en bij Maastricht Aachen Airport. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover van De Limburger.

De woordvoerder stelt dat er in het weekend is gezocht, maar dat er niets werd gevonden.

Ook de Limburgse politie kreeg meldingen binnen over drones boven Zuid-Limburg. Om hoeveel drones het ging, hield de politie niet bij. Vaak gaat het volgens de politiewoordvoerder bij dit soort meldingen om drones van hobbyisten. Volgens haar is er geen reden voor paniek, maar is de politie wel alert.

Volgens De Limburger werden ook drones gespot bij de fabriek Chemelot in Geleen en de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de Duitse grens.