Mexicaan Del Toro wint Ronde van Burgos, slotrit voor Ciccone

LAGUNAS DE NEILA (ANP/BELGA) - Wielrenner Isaac del Toro heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Mexicaan liep in de vijfde en laatste etappe een lekke band op toen hij bezig was aan de slotklim van de Lagunas de Neila. Toch kwam de eindzege van de renner van UAE Emirates niet in gevaar.

De zege in de koninginnenrit ging naar de Italiaan Giulio Ciccone, die vorige week al de beste was in de Clásica San Sebastián. Del Toro kwam tien seconden later als tweede over de finish. Lorenzo Fortunato, landgenoot van Ciccone, werd derde op 27 seconden.