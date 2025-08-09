ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mexicaan Del Toro wint Ronde van Burgos, slotrit voor Ciccone

Sport
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 18:12
anp090825115 1
LAGUNAS DE NEILA (ANP/BELGA) - Wielrenner Isaac del Toro heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Mexicaan liep in de vijfde en laatste etappe een lekke band op toen hij bezig was aan de slotklim van de Lagunas de Neila. Toch kwam de eindzege van de renner van UAE Emirates niet in gevaar.
De zege in de koninginnenrit ging naar de Italiaan Giulio Ciccone, die vorige week al de beste was in de Clásica San Sebastián. Del Toro kwam tien seconden later als tweede over de finish. Lorenzo Fortunato, landgenoot van Ciccone, werd derde op 27 seconden.
Vorig artikel

Hockeysters verslaan Ierland (2-0) in eerste wedstrijd op EK

Volgend artikel

VVD onder leiding van Yesilgoz op weg naar historische nederlaag

POPULAIR NIEUWS

anp 502508455

Waarom je moet stoppen met tanken na de klik (zeker op een hete zomerdag!)

shutterstock_2224800561

Ze hadden “alles om gelukkig te zijn” en toch zijn ze weggegaan: de 5 redenen waarom vrouwen hun man verlaten na hun veertigste

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’

collage (75)

Joe Biden had Navalny kunnen redden maar was te besluiteloos

ANP-530952301

Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis

anp 463549923

Waarom je moet ophouden je ouders de schuld te geven van je problemen