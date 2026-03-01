Weer explosies in meerdere landen Midden-Oosten

DUBAI (ANP/AFP/RTR) - De strijd in het Midden-Oosten houdt ook zondag aan. Verslaggevers hoorden explosies in Dubai, de hoofdstad Manama van Bahrein en Doha in Qatar. In de Israëlische hoofdstad Jeruzalem klonk het luchtalarm nadat nieuwe Iraanse raketlanceringen waren gemeld.

Iran voert vergeldingsaanvallen uit na bombardementen van de VS en Israël, die zaterdag het leven hebben gekost aan kopstukken van het Iraanse regime. De Iraanse autoriteiten zeggen Amerikaanse en Israëlische bases in de olierijke regio als legitieme doelwitten te beschouwen.

Ook burgers bevinden zich in de vuurlinie. In Dubai raakten volgens de autoriteiten twee mensen gewond toen drones werden neergehaald en puin op huizen viel. In Manama raakten eerder ook woongebouwen beschadigd en ook meerdere vliegvelden in de regio zijn getroffen.