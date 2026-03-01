ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hackers plaatsen opnieuw gestolen klantdata Odido op internet

Economie
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 8:19
anp010326060 1
DEN HAAG (ANP) - Hackersgroep ShinyHunters heeft voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens van Odido op internet geplaatst. Dit keer lijkt het te gaan om een veel grotere hoeveelheid data, gezien de omvang van het bestand.
Bij Odido werden vorige maand de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts buitgemaakt van zowel klanten als oud-klanten. De hackers wisten onder meer namen, adressen, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren in handen te krijgen. Sinds Odido donderdag bekendmaakte geen losgeld te betalen, hebben de hackers dagelijks een deel van de gestolen data online gezet.
Zondag herhalen de hackers hun eerdere verklaring waarin ze Odido vragen om alsnog geld over te maken. "Maak de juiste beslissing, wees niet de volgende krantenkop en betaal het losgeld."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

174653685_m

Dit is een opmerkelijke eigenschap van bescheiden mensen

Loading