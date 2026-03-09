ECONOMIE
Weer Iraanse raket neergehaald die Turkije binnenvloog

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:55
anp090326123 1
ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De NAVO-luchtverdediging heeft opnieuw een Iraanse raket neergehaald die NAVO-land Turkije binnenvloog. Dat meldt het Turkse ministerie van Nationale Defensie. Vorige week werd boven Syrië al een raket uit de lucht geschoten die op weg was naar Zuidoost-Turkije.
De nieuwe ballistische raket werd "uitgeschakeld" door luchtverdedigingssystemen van de alliantie op de oostelijke Middellandse Zee, aldus het ministerie. De Verenigde Staten en andere bondgenoten hebben daar onder meer marineschepen met luchtafweer gestationeerd.
De raket die woensdag op Turkije afstevende, werd volgens Amerikaanse media uit de lucht gehaald door een torpedobootjager. De raket zou volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal en andere media gericht zijn geweest op de belangrijke Turks-Amerikaanse militaire basis in Incirlik. Die ligt enkele tientallen kilometers verderop.
Artikel 5
Turkije zag er vorige week vanaf om een beroep te doen op artikel 5 van de NAVO, dat bepaalt dat NAVO-lidstaten elkaar te hulp schieten als een van hen wordt aangevallen. Turkije probeert juist buiten de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran te blijven. Het heeft aangeboden te bemiddelen om het conflict te sussen.
Turkije zal niet aarzelen om maatregelen te nemen tegen dreigingen, onderstreept het ministerie van Nationale Defensie. Iedereen kan daar volgens het departement maar beter rekening mee houden.
