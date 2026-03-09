ECONOMIE
Bakkerijen merken stijgende graanprijzen niet direct

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:53
anp090326122 1
DEN HAAG (ANP) - Bakkerijen zullen de stijgende graanprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten niet direct merken, verwachten brancheorganisaties. Bakkers en leveranciers werken vaak met contracten, zegt directeur Marie-Hélène Zengerink van branchevereniging van ambachtelijke bakkers NBOV. "Daardoor werken veranderingen op de graanmarkt meestal niet direct door in de dagelijkse praktijk van de bakkerij en worden effecten vaak pas zichtbaar wanneer nieuwe contracten ingaan."
Ook de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) zegt geen direct effect van de hogere prijs te verwachten.
De prijs van landbouwgewassen als tarwe stijgt als gevolg van de oorlog. Zowel de energie- als de meststofprijzen gaan hard omhoog. Daarnaast zouden zorgen over voedselzekerheid in oorlogstijd ertoe kunnen leiden dat landen voorraden aanleggen van basisproducten zoals tarwe.
Zengerink wijst erop dat de stijgende gas- en olieprijzen wel impact hebben. "Gas is essentieel voor het bakproces en olieprijzen beïnvloeden onder meer transportkosten."
