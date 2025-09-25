ECONOMIE
Weer melding van hinder in luchtruim Denemarken door drones

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 6:01
anp250925052 1
AALBORG (ANP/RTR) - Het vliegverkeer in Denemarken wordt opnieuw gehinderd door drones. Het luchtruim bij Aalborg is gesloten omdat dergelijke onbemande toestellen zijn gesignaleerd bij de luchthaven, meldt de politie.
Een woordvoerder van het vliegveld van Aalborg bevestigt dat vier vluchten hinder ondervonden. Het zou onder meer gaan om een KLM-vlucht. Vluchtentracker Flightradar heeft gemeld dat vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens.
Er waren eerder deze week ook al drone-incidenten in Denemarken. Het vliegverkeer bij Kopenhagen ondervond maandag urenlang hinder doordat drones waren gesignaleerd.
Oslo
Ook bij de luchthaven van Oslo in Noorwegen moest het vliegverkeer toen tijdelijk worden gestaakt omdat een drone was gesignaleerd. Het is nog onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is.
De Noorse minister van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat er nog geen verband is ontdekt tussen de gebeurtenissen in Oslo en Kopenhagen. "We hebben het ook nog niet in verband gebracht met een specifiek land", zei Espen Barth Eide vanuit New York.
