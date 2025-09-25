Zorginstellingen moeten grenzen stellen, zegt Jeugdzorg

UTRECHT (ANP) - Organisaties in de jeugdzorg moeten grenzen stellen en heel duidelijk zeggen wat ze kunnen doen en wat niet haalbaar is. "Dat zal soms pijn gaan doen", zeggen bestuurders Arno Lelieveld en Nicolien van den Berg van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland in een verklaring.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) constateren donderdag dat de jeugdzorg niet goed zicht heeft op de veiligheid van jongeren. Bovendien duurt het heel lang voor jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben, en soms krijgen ze die helemaal niet. Er is ook te weinig contact met deze groep. Instellingen verbloemen de problemen, bijvoorbeeld door niet over wachtlijsten te spreken, maar over werkvoorraden.

Volgens Lelieveld heeft de sector "te lang geroeid met de riemen die we hebben. Het is tijd om duidelijke keuzes te maken over wat we wel en wat we niet kunnen doen - in het belang van de kinderen die ons het hardst nodig hebben."

Jeugdzorg Nederland doet ook een beroep op gemeenten, het Rijk en andere betrokkenen. "Het vraagt nu leiderschap bij alle betrokken partijen in het stelsel om te zorgen dat we de kwaliteit kunnen leveren die van ons verwacht mag worden."