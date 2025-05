Weer plek voor slot Bevrijdingsfestival Utrecht na volle bak

UTRECHT (ANP) - Net als in Rotterdam en Haarlem is ook het Bevrijdingsfestival Utrecht op verschillende momenten zo vol geraakt dat er niemand meer bij kon. Maandag in de loop van de avond was er weer plek voor bezoekers, aldus de organisatie.

"Het heeft geen zin om nog naar het festivalterrein te komen - we kunnen echt niemand meer toelaten. Dank voor jullie enthousiasme en begrip", meldde de organisatie eerder op maandagavond op Facebook, voordat de Ambassadeurs van de Vrijheid RONDÉ op het podium stonden.

Voor de laatste optredens ontstond er weer plek op het terrein in Park Transwijk. "Houd er rekening mee dat het terrein snel weer vol kan zitten, en dat we vanaf 22:00 uur sowieso niemand meer naar binnen laten vanwege de uitstroom van het festival", waarschuwt de festivalorganisatie.