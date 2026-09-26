Weer protest in Madrid na uithuiszetting van 87-jarige vrouw

MADRID (ANP/AFP) - Spanjaarden hebben in Madrid opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. De gebeurtenis heeft tot veel woede en verontwaardiging geleid in Spanje.

Maricarmen Abascal woonde ruim zeventig jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie had daarvoor al pogingen gedaan om haar uit de woning te zetten.

Tijdens de uithuiszetting en daarna vonden protesten plaats. Betogers trokken zaterdag door het centrum van Madrid. Zij eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken en huisuitzettingen moeilijker te maken. "Jij kunt de volgende Maricarmen zijn", stond op een van de spandoeken. De autoriteiten melden circa 25.000 betogers, terwijl de organisatie spreekt van 300.000 deelnemers.