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Weer raketlancering door Noord-Korea gemeld

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 9:45
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SEOUL/TOKIO (ANP/RTR/AFP) - In Oost-Azië wordt opnieuw een raketlancering door Noord-Korea gemeld. De autoriteiten in Japan zeggen dat vermoedelijk een ballistische raket is afgevuurd.
De Japanse krijgsmacht stelde dat het projectiel al is neergekomen, zonder verder in detail te treden over waar dat gebeurde.
Zuid-Korea, dat grenst aan de dictatuur, maakt eveneens melding van een lancering. "Het Noorden heeft een onbekend projectiel afgevuurd", meldde de Zuid-Koreaanse militaire top.
Kernwapenarsenaal
Noord-Korea lanceerde eerder deze maand al een reeks raketten richting de zee. Het door leider Kim Jong-un bestuurde land omschreef dat later als een schietoefening.
Buurlanden volgen militaire ontwikkelingen in Noord-Korea nauwlettend. Het stalinistisch bestuurde land, dat in de vorige eeuw Zuid-Korea binnenviel, werkt aan een kernwapenarsenaal en heeft Rusland militair geholpen in de strijd tegen Oekraïne.
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