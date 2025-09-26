Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

Orkaan Gabrielle is onderweg naar de Azoren en dat belooft flink wat noodweer voor grote delen van Europa . Met windsnelheden tussen de 210 en 250 kilometer per uur is de orkaan allesbehalve onschuldig. De storm bereikt vanavond de Portugese eilandengroep, waarna ook andere Atlantische kustgebieden dit weekend de gevolgen ervan gaan ondervinden.

Zulke immense orkanen halen zelden het vasteland van Europa. Er is simpelweg te veel energie voor nodig om de Atlantische Oceaan over te steken. Maar door klimaatverandering verandert dat. “De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de oversteek vaker mogelijk wordt. Orkanen halen hun energie uit het warme water en doordat de oceaan blijft opwarmen, zal het aantal orkanen in Europa toenemen.”

Hoge golven en verwoestende windstoten

De Azoren, Spanje en het zuidwesten van Frankrijk krijgt naast verwoestende windstoten te maken met tropische regenstormen. Volgens het National Hurricane Center (NHC) in de VS worden golven van 14 tot 18 meter hoog verwacht. “Deze grote golven bereiken ook de westkust van de VS en een deel van Canada. Surfers worden dan ook gewaarschuwd om niet het water op te gaan.”

In Frankrijk en Spanje gaat zeker 25 tot 50 millimeter regen vallen, maar het kan nog veel gekker. Mogelijk valt er 'twee tot vier keer zoveel regen als voorspeld', aldus de weerspecialisten.

Nederland buiten schot

Voor Nederland is er geen reden tot paniek. Ons land ligt ver buiten de baan van Gabrielle. “Ons land ligt verder noordoostelijk en relatief ver van de huidige baan van Gabrielle, dus de kracht zal tegen die tijd grotendeels zijn uitgewerkt.” Het vooruitzicht hier is rustgevend: we krijgen gewoon lekker weer dit weekend.