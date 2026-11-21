PARIJS (ANP/AFP) - Bij protesten in verscheidene steden in Frankrijk zijn volgens de organisatoren zaterdag 150.000 scholieren en andere demonstranten op de been geweest. Het is al het zesde weekend op een rij dat er betogingen zijn die zijn voortgevloeid uit de scholierenprotesten in september. Het aantal manifestanten is volgens de autoriteiten dalende en de meeste betogingen zijn relatief rustig verlopen zonder rellen of plunderingen zoals eerder.

Wel zijn er bijvoorbeeld in Marseille en Bordeaux ongeregeldheden gemeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat er zaterdag 82.500 betogers waren, waarvan 21.500 in Parijs.

De betogingen in Frankrijk zijn inmiddels niet enkel van ontevreden middelbare scholieren, maar ook vakbonden, de beweging van de Gele Hesjes en groepen of partijen die ageren tegen de hoge kosten van het levensonderhoud en grote uitgaven aan wapentuig en klimaatmaatregelen. De spontaan ontstane protestbeweging Gele Hesjes viert dit weekend de achtste verjaardag.