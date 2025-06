Grote ondergrondse marktplaats voor drugs uit de lucht gehaald

DEN HAAG (ANP) - Een illegaal onlineplatform waar gebruikers in drugs handelden, is uit de lucht gehaald. De marktplaats draaide op servers in Nederland, die zijn overgenomen. De eigenaar, een 30-jarige Duitser, is in Spanje gearresteerd.

De internationale actie tegen Archetyp Market vond vorige week plaats. De marktplaats stond op het darkweb, een afgeschermd deel van internet dat alleen met speciale software te gebruiken is. Gebruikers kochten en verkochten onder meer cocaïne, MDMA en amfetamine.

Archetyp bestond ruim vijf jaar en had meer dan 600.000 gebruikers en ruim 3000 verkopers wereldwijd, meldt de Europese politiedienst Europol. Die schat dat op de site voor minstens 250 miljoen euro aan drugs is verkocht. Volgens de onderzoekers was het "een van de langstbestaande drugsmarkten op het darkweb".

Rechercheurs in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje, Zweden en Roemenië waren betrokken bij de internationale actie, net als Europol en de Europese justitiedienst Eurojust.