Weer verwarming in en rond Maasstraat Purmerend na explosie

PURMEREND (ANP) - Woningen in en rondom de Maasstraat hebben weer verwarming, meldt Stadsverwarming Purmerend. Het gaat om woningen in de IJsselstraat, Lekstraat, Van Balenstraat, Van Goor Hinloopenstraat, Waalstraat en Rijnstraat.

Bij ongeveer tweehonderd woningen viel eerder zondag de verwarming uit. Dat was het gevolg van een explosie in de Maasstraat rond 04.10 uur. Die was in of bij een rijtjeswoning en daardoor ontstond een grote brand.

Rond 20.00 uur meldde Stadsverwarming Purmerend dat de "warmtelevering volledig hersteld is". Bewoners die geen verwarming hadden, werden opgevangen in een sporthal.