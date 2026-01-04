ECONOMIE
Weeronline: al 10.592 dagen wachten op Elfstedentocht (en er komen er nog tienduizenden bij)

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 8:15
bijgewerkt om zondag, 04 januari 2026 om 8:18
 Er is na 29 jaar nog steeds geen zicht op een nieuwe Elfstedentocht. Inmiddels zijn er 10.592 dagen verstreken sinds de laatste tocht, op 4 januari 1997, heeft Weeronline berekend.
De komende dagen liggen de temperaturen rond het vriespunt en vriest het 's nachts een beetje. Daardoor vormt zich wat ijs, naar verwachting tot 4 centimeter. Bij sneeuwbuien komt de ijsgroei tot stilstand omdat sneeuw op het ijs de koude lucht weghoudt.
Voor een Elfstedentocht moet het ijs op de hele route minimaal 15 centimeter dik zijn. Daarvoor moet het, volgens Weeronline, wekenlang matig tot streng vriezen, zonder dat er sneeuw op het ijs ligt.
De opwarming van de aarde verkleint de kans op een nieuwe tocht naar 1 procent in 2050. Aan het einde van de eeuw zijn de kansen "verwaarloosbaar klein", aldus Weeronline.
