Staat er een filmpje met wurgen op je telefoon? In Engeland en Wales had je dat gisteren moeten wissen. Vanaf vrijdag 6 november is bezit van drie soorten porno daar strafbaar, ook in je cloudaccount. Wat valt eronder, en geldt het ook voor een Nederlander op stedentrip?

Deze drie soorten porno zijn verboden

Het verbod staat in de Crime and Policing Act 2026, een wet die in april werd aangenomen. Volgens de richtlijn van de Britse overheid gaat het om beelden die expliciet en realistisch laten zien:

Wurgen of verstikken. Wurgen is druk op de nek; verstikken is iemand de adem ontnemen, bijvoorbeeld door mond en neus af te dekken of op de borst te zitten. Seks tussen mensen die familie lijken of spelen, zoals vader en dochter of broer en zus. Stief- en pleegrelaties vallen eronder als een van de twee jonger is dan 18 of dat speelt. Seks waarbij iemand jonger dan 16 lijkt of dat speelt, ook als het om volwassen acteurs gaat.

De toets is of een redelijk persoon denkt dat het echte mensen zijn. Tekenfilms vallen er dus niet onder.

Op bezit staat 2 tot 3 jaar cel

Wat Maximale straf Bezit van wurg- of verstikkingsporno 2 jaar cel Bezit van porno met (gespeelde) familie 2 jaar cel Bezit van porno met (gespeelde) kinderen onder 16 3 jaar cel Publiceren van een van de drie 5 jaar cel

Bezit betekent dat je het beeld in je macht hebt: op je telefoon, laptop of in de cloud. Publiceren is elke manier waarop je het aan een ander geeft of beschikbaar maakt. Zulk materiaal moest voor 6 november definitief gewist zijn, schrijft het Britse ministerie van Justitie.

Er zijn uitzonderingen. Kreeg je een beeld ongevraagd toegestuurd en bewaarde je het niet onredelijk lang, dan ben je niet strafbaar. Dat geldt ook als je het nooit hebt gezien en niet kon weten wat het was.

Het gaat er niet om onschuldige seksuele voorkeuren strafbaar te maken. - Alex Davies-Jones, Brits minister van Justitie

Waarom de Britten dit doen

De wet volgt op een onderzoek van de conservatieve Baroness Gabby Bertin uit februari 2025. Zij concludeerde dat wurgen in porno “volledig normaal” was geworden en deed 32 aanbevelingen. Het verbod komt volgens haar “geen moment te vroeg”, zei ze tegen persbureau PA.

Extreme porno met zwaar geweld is in Engeland al sinds 2009 verboden. Wurgen tijdens seks is sinds 2021 een apart misdrijf, ook als het niet dodelijk is.

Sites lopen al op het verbod vooruit. Het platform iWantClips blokkeert voor Britse gebruikers 17 categorieën, van “breath play” tot facesitting, ook als je die filmpjes al had gekocht, meldt PinkNews.

Content die geweld tegen vrouwen normaal maakt of zelfs verheerlijkt, is gevaarlijk. - Alex Davies-Jones, Brits minister van Justitie

Wat het betekent als je naar Engeland gaat

Het verbod geldt alleen in Engeland en Wales; Schotland en Noord-Ierland hebben eigen wetten . Maar het hangt aan wat je bij je hebt, niet aan je paspoort. Staat zulk materiaal op je telefoon of in je cloud, dan bezit je het ook als Nederlander in Londen.

De Britse regering moet binnen een jaar na april aan het parlement melden hoe pornosites de leeftijd en toestemming van hun acteurs controleren.

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