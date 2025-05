Weeronline: lente verliep extreem zonnig en droog

De meteorologische lente van 2025 was extreem zonnig, extreem droog en zeer zacht, meldt Weeronline. Ook leverde deze lente een recordaantal zeer zonnige dagen en een recordaantal zachte dagen op.

In de afgelopen drie lentemaanden scheen de zon ongeveer 797 uur, waar een lente normaal 578 zonuren telt. Met 247 zonuren was maart al recordzonnig. Daarmee staat dit jaar op de tweede plaats als het gaat om zonnigste lente ooit gemeten in Nederland. Die eer valt ten deel aan 2020, toen de zon 805 uur scheen. Op 39 lentedagen scheen de zon meer dan 80 procent van de dag, waarmee ook het recordaantal zeer zonnige lentedagen werd verbroken. Het oude record staat op 36 dagen en werd behaald in de lente van 2020.

Deze lente viel er gemiddeld over het land 66 millimeter neerslag tegen 159 millimeter normaal. Alleen de lentes van 2011 en 1976 waren droger met respectievelijk 52 millimeter en 68 millimeter. Met 4,9 millimeter neerslag was maart recorddroog: het vorige record voor droogste lentemaand was zowel in 1929 als in 2022 met 9 millimeter. Vorig jaar was de lente juist kletsnat met 265 millimeter neerslag. De lente van 2024 was bovendien ook erg somber: de zon scheen toen bijna driehonderd uur minder dan deze lentemaanden.

De lente verliep daarnaast zeer zacht: de gemiddelde temperatuur was 10,9 graden tegen 9,9 graden normaal. Slechts vijf keer eerder was de lente nog warmer. In totaal telde deze lente 61 zachte dagen met een maximumtemperatuur in De Bilt van 15 graden of meer, wat een recordaantal zachte dagen betekent. De eerste lokale warme dag van het jaar, waarop het 20 graden of meer is, viel dit jaar op 8 maart in Deelen en in Westdorpe was op 12 april de eerste lokale zomerse dag met 25,3 graden.