Weeronline: maart veel zachter dan normaal

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 7:31
anp010326048 1
HOUTEN (ANP) - Maart begint met zacht lenteweer. Overdag stijgt de temperatuur deze maand naar 11 tot 16 graden, al kan het in de nachten fris zijn, met regionaal nog kans op lichte vorst. Pas tegen het einde van de maand keert een "normaal weertype" terug, meldt Weeronline.
Volgens het weerbureau start de maand met "volop lenteweer", en is het droog, zonnig en erg zacht. Vooral in het zuiden kan de temperatuur flink oplopen. Wanneer de nachten helder verlopen, kan het dan wel koud worden. Ook is dan nevel en mist mogelijk.
Halverwege maart tonen de weerkaarten volgens Weeronline nog steeds een droger en zachter weertype dan normaal. Al rekenen ze dan wel op enkele buien. Tegen het einde van de maand is de temperatuur naar verwachting weer "normaal" voor de tijd van het jaar, met 10 tot 12 graden.
Het warme en droge weer betekent dat het hooikoortsseizoen verder op gang komt. Dat begint bij de boompollen zoals de els en wordt in de loop van de maand erger als de eerste berken in bloei komen.
