De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

door Dirk Kruin
vrijdag, 10 april 2026 om 6:08
Ze zijn klein, glimmend en razendsnel: de zilvervisjes zijn terug. Waar ze jaren geleden nog vooral opdoken in oude huizen met slechte ventilatie, lijken ze nu ook moderne appartementen te veroveren. Experts wijten de comeback aan zachtere winters, goed geïsoleerde woningen en de toename van vochtige ruimtes zonder voldoende luchtstroom.
Zilvervisjes houden van een constante temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. Die omstandigheden vinden ze tegenwoordig volop in badkamers en keukens waar ramen zelden openstaan. Hun aanwezigheid zegt niet altijd iets over hygiëne, maar wie ze wil tegengaan, moet ingrijpen bij de bron: vocht en warmte.
Ventileren blijft het beste wapen. Dagelijks luchten, naden dichten en etensresten direct opruimen helpen al veel. Wie ernstige overlast ervaart, kan silicagel of diatomeeënaarde gebruiken, of in uiterste geval professionele bestrijding overwegen.
De zilvervisjes verdwijnen niet vanzelf – maar met wat aandacht en frisse lucht is hun comeback vooral een herinnering aan het belang van goed wonen.

