Weeronline: officiële hittegolf voorbij

DE BILT (ANP) - Na een reeks dagen van extreme hitte en meerdere warmterecords is de officiële hittegolf dinsdag ten einde gekomen. Dat laat Weeronline weten. In De Bilt werden dinsdag temperaturen gemeten tussen de 21 en 22 graden en daarmee is het geen zomerse dag meer.

De hittegolf begon op donderdag 18 juni en duurde tot en met maandag 29 juni. Het was de langste hittegolf ooit in juni met twaalf dagen. Hiermee is het oude juni-record met acht dagen ruim verbroken. Dit record werd in 1936 en 1976 genoteerd. Vrijdag was de uitschieter van de hittegolf. Het werd toen 36,8 graden in De Bilt en daarmee was het tegelijkertijd ook de warmste junidag ooit gemeten sinds het begin van de metingen.

De regionale hittegolf gaat nog wel door. In het oosten en zuidoosten van het land duurt de hittegolf nog langer en bereikte dinsdag een recordaantal van vijftien juni-hittegolfdagen in het Limburgse Horst en Ell. Vanaf woensdag zakken de temperaturen in het oosten en zuidoosten waarschijnlijk onder de 25 graden, waarmee ook daar de hittegolven eindigen.