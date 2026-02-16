Duitsland verlengt grenscontroles met halfjaar

BERLIJN (ANP) - Duitsland gaat de controles aan de grenzen met zes maanden verlengen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt tegen de krant Bild. Dat betekent dat ook bij de grens met Nederland tot en met september willekeurige controles zullen plaatsvinden.

De maatregel geldt sinds september 2024 en was volgens de Duitse regering tijdelijk nodig om illegale migratie tegen te gaan. Maar sindsdien zijn de controles al meerdere keren verlengd en de huidige regering verscherpte het toezicht zelfs na haar aantreden.

Omdat dit soort maatregelen binnen de Schengenzone alleen bij uitzondering is toegestaan, moet Duitsland deze verlenging officieel melden bij de Europese Commissie. Volgens Bild is dat gebeurd.

Sinds het invoeren van de controles werden volgens de politie 46.426 mensen aan de grens geweigerd.