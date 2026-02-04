Wegenwacht rijdt woensdagochtend niet in het noorden

ASSEN (ANP) - De Wegenwacht van de ANWB kan woensdagochtend niet rijden in het noorden van Nederland, meldt een woordvoerder. Door de spekgladde wegen in Drenthe, Friesland en Groningen kunnen medewerkers van de dienst de weg niet op. Dat is zo voor het gebied ten noorden van Assen.

Gelukkig zijn er ook nauwelijks meldingen van mensen die met pech langs de weg staan, zegt de woordvoerder. Voor Drenthe, Friesland en Groningen geldt woensdagochtend code rood om de gladheid en het advies om niet naar buiten te gaan.

De ANWB houdt de situatie "van minuut tot minuut" in de gaten, zegt de woordvoerder. "Zodra het kan, gaan we weer de weg op. De veiligheid van medewerkers staat voorop."