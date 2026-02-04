ECONOMIE
Ambulances noorden gaan weg op, vragen alleen te bellen bij nood

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 8:18
ASSEN (ANP) - Ambulances in Drenthe en een deel van Friesland rijden woensdagochtend, zegt een woordvoerster van UMCG Ambulancezorg. In de noordelijke provincies geldt code rood vanwege gladheid.
Ondanks de weerswaarschuwing "zullen ze toch de weg op moeten", zegt de woordvoerster over het ambulancepersoneel. Ambulanceposten zijn goed verspreid over de regio, legt ze uit, dus medewerkers "hoeven geen kilometers te rijden". De woordvoerster heeft nog geen signalen dat ambulances er woensdagochtend niet in slagen mensen in nood te bereiken.
"Collega's moeten wel denken aan hun eigen veiligheid en voorzichtig zijn", aldus de woordvoerster. De dienst vraagt bewoners van de regio echt alleen te bellen in levensbedreigende situaties.
