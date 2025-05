Wegwerk aan A12 begonnen, drukke verkeersader negen dagen dicht

UTRECHT (ANP) - De snelweg A12 tussen Veenendaal en Utrecht is sinds vrijdagavond dicht voor al het verkeer in de richting van Utrecht door werkzaamheden. Over een lengte van dertig kilometer krijgt de weg stiller asfalt, nieuwe verlichting, verbeterde vangrails en ook worden borden onderhouden. De werkzaamheden duren tot 19 mei 05.00 uur.

De wegwerkzaamheden gaan leiden tot grote hinder voor het verkeer. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan zestig minuten. Weggebruikers krijgen het advies om thuis te werken als dat kan of om de reis uit te stellen. Wie toch op pad moet kan omreizen via de A30, A1 en A27 en via de A50, A15, A2 en A27.

De provincie Utrecht en gemeenten langs de A12 waarschuwden eerder al voor grote verkeersdrukte omdat de weg dicht is. Onder meer Nieuwegein, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede rekenen op veel verkeer op de provinciale en lokale wegen.

Vertraging bussen

De provincie verwacht ook hinder op de buslijnen in het oosten van de provincie. "We adviseren daarom om op tijd te vertrekken, mogelijk heeft de bus geen aansluiting op de andere bussen of treinen door vertraging."

Eind augustus wordt er nog eens aan de weg gewerkt. Van vrijdag 22 augustus 20.00 uur tot maandag 1 september 2025 05.00 uur is de weg wederom dicht in de richting van Utrecht. Op een later moment wordt de weg de andere kant op onderhanden genomen.