ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weinstein dit jaar opnieuw voor de rechter in New York

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 20:41
anp130825153 1
NEW YORK (ANP) - Voormalig filmproducent Harvey Weinstein komt in New York voor de derde keer voor de rechter voor het seksueel misbruik van voormalig actrice Jessica Mann. De rechter wil dat het proces nog dit jaar plaatsvindt, bericht het Amerikaanse NBC News.
Weinstein was in 2020 schuldig bevonden aan misbruik van Mann. Die zaak moest later over, maar afgelopen juni bleek dat de jury er niet uitkwam. Juryleden raakten met elkaar in conflict en uiteindelijk wilde de juryvoorzitter niet meer verder.
Oud-producent Weinstein is dit jaar wel schuldig bevonden aan het seksueel misbruik van een andere vrouw, Miriam Haley. Hij krijgt zijn straf pas te horen als ook de zaak rond Mann is afgehandeld, schrijft NBC.
De 73-jarige Weinstein gold vroeger als een enorm invloedrijk figuur in de Amerikaanse filmwereld. Later beschuldigden tientallen vrouwen hem van seksueel wangedrag. Dat leidde tot meerdere strafzaken. In Los Angeles kreeg hij 16 jaar cel.
Vorig artikel

Peru verleent amnestie na strijd tegen guerrillastrijders

Volgend artikel

Level Up je systeem: de kleine investeringen die jouw gaming routine transformeren

POPULAIR NIEUWS

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

anp130825044 1

BBB wil af van onafhankelijke Raad van State