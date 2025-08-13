Weinstein dit jaar opnieuw voor de rechter in New York

NEW YORK (ANP) - Voormalig filmproducent Harvey Weinstein komt in New York voor de derde keer voor de rechter voor het seksueel misbruik van voormalig actrice Jessica Mann. De rechter wil dat het proces nog dit jaar plaatsvindt, bericht het Amerikaanse NBC News.

Weinstein was in 2020 schuldig bevonden aan misbruik van Mann. Die zaak moest later over, maar afgelopen juni bleek dat de jury er niet uitkwam. Juryleden raakten met elkaar in conflict en uiteindelijk wilde de juryvoorzitter niet meer verder.

Oud-producent Weinstein is dit jaar wel schuldig bevonden aan het seksueel misbruik van een andere vrouw, Miriam Haley. Hij krijgt zijn straf pas te horen als ook de zaak rond Mann is afgehandeld, schrijft NBC.

De 73-jarige Weinstein gold vroeger als een enorm invloedrijk figuur in de Amerikaanse filmwereld. Later beschuldigden tientallen vrouwen hem van seksueel wangedrag. Dat leidde tot meerdere strafzaken. In Los Angeles kreeg hij 16 jaar cel.