Peru verleent amnestie na strijd tegen guerrillastrijders

LIMA (ANP/RTR/AFP) - Peru verleent amnestie aan militair personeel, politieagenten en leden van zelfverdedigingsgroepen die worden beschuldigd van deelname aan een bloedige campagne tegen linkse guerrillastrijders tussen 1980 en 2000. President Dina Boluarte heeft een wet hierover ondertekend ondanks bezwaren van mensenrechtenorganisaties.

Boluarte zei in een toespraak dat de regering en het parlement met de amnestiewet een "eerbetoon" brengen aan degenen die hebben deelgenomen aan de "strijd tegen terrorisme". "We geven hun de waardigheid terug die nooit in twijfel had mogen worden getrokken", voegde zij eraan toe.

Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten vroeg de Peruaanse regering afgelopen juli om het wetsvoorstel af te keuren en "ervoor te zorgen dat er gerechtigheid komt voor de slachtoffers". De botsingen tussen guerrillabeweging Sendero Luminoso (Lichtend Pad) en staatsveiligheidstroepen kostten naar schatting 70.000 mensen het leven.