Wereldleiders reageren op tegenhouden activistenvloot

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:57
KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) - Verschillende regeringsleiders hebben gereageerd op het tegenhouden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De vloot met activisten uit ruim veertig landen vaart met hulpgoederen richting Gaza, maar de meeste boten zijn tegengehouden.
De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei dat de hulpvloot aantoont hoe groot de behoefte aan hulpverlening is. Ook benadrukte hij dat Israël het internationaal recht en verdragen moet respecteren. Volgens de Ierse premier Micheál Martin is de Flotilla geen dreiging en willen de activisten slechts hulp verlenen en aandacht vragen voor de situatie. Het tegenhouden van de activisten in internationale wateren zou een schending van het internationaal recht zijn, zegt hij.
Turkije noemde het tegenhouden van de vloot eerder een "terroristische daad" en start een onderzoek naar de rechtmatigheid ervan. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa riep Israël op om opgepakte activisten vrij te laten, onder wie ook de kleinzoon van Nelson Mandela.
