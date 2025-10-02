ECONOMIE
Vermoedelijk nog één Nederlandse activist onderweg naar Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:58
anp021025112 1
GAZA-STAD (ANP) - Vermoedelijk is er nog één Nederlander op weg naar Gaza op een boot van de Global Sumud Flotilla, meldt een woordvoerder van de Nederlandse delegatie. Het zou gaan om Meryem Belhaj die meevaart op de Mikeno. Die boot is heel dicht bij Gaza, maar ligt al een tijd stil. De overige vijftien Nederlanders die meevoeren zijn vermoedelijk aangehouden door Israël.
De woordvoerder kan geen contact krijgen met de bemanning van de Mikeno. Het is onduidelijk wat de situatie is. Volgens haar gaat het om een kleine boot, met in totaal zo'n acht mensen. Ze hebben hulpgoederen zoals babymelkpoeder en pasta bij zich voor de mensen in Gaza.
De Nederlandse boot Mohammad Bhar is donderdagochtend vroeg onderschept door Israël. Aan boord waren zes Nederlanders en een Franse activist. Vrijwel alle schepen van de vloot zijn inmiddels onderschept, zo is te zien op de tracker van de organisatie.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen informatie over de Mikeno met Belhaj aan boord, laat een woordvoerder weten.
