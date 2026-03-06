Wereldwijd drugs- en witwasnetwerk ontmanteld, 15 arrestaties

DEN HAAG (ANP) - Bij een internationale actie tegen een crimineel netwerk dat zich bezighield met drugssmokkel en witwassen op grote schaal in Europa, Azië en Australië zijn dinsdag vijftien personen aangehouden. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol vrijdag. Tijdens de operatie met de naam Candy werd dinsdag 1200 kilo drugs in beslag genomen in Duitsland en meer dan vier miljoen euro aan goederen. Ook werden twintig huiszoekingen gedaan.

Het onderzoek begon met de inbeslagname en het kraken van twee telefoons in een klein dorp in Zweden, in november 2023. Dat mondde uit in een onderzoek dat ruim twee jaar duurde, waarbij Zweedse onderzoekers en Europol informatie uit de telefoons onderzochten.

Volgens Andy Kraag, hoofd van Europol, is operatie Candy "een duidelijke boodschap aan de onderwereld" en "een schoolvoorbeeld van het bestrijden van de georganiseerde misdaad in Europa". Kraag ziet dat dit soort organisaties erg "tech-savvy" zijn, dol op moderne technologie, maar dat dit ook hun achilleshiel is. Die leidde in dit geval tot de ontmanteling van het netwerk.

Sleutelfiguren

In Zweden werden zes personen aangehouden, vier verdachten werden opgepakt in Spanje, drie in Thailand en twee in Australië. Volgens Kraag gaat het om de sleutelfiguren in de organisatie. "De grote jongens die het netwerk hebben aangestuurd."

Het gaat om een van de grootste criminele organisaties in Zweden die handelde in drugs, zowel fysiek als online. Via een web van bedrijven werd crimineel geld witgewassen. De organisatie opereerde wereldwijd.

Europol verwacht nog meer aanhoudingen en inbeslagnames. "Deze zaak toont aan; niemand is onaantastbaar", aldus Kraag.