Geen steun voor coalitieplan voor 'vrijheidsbijdrage' bedrijven

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid keert zich tegen het plan van de minderheidscoalitie om het bedrijfsleven te laten meebetalen aan extra investeringen in defensie via de premies voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Een oproep van de SP om geld uit dit fonds alleen te besteden aan verbetering van arbeidsongeschiktheidsregelingen, kreeg steun van de voltallige oppositie.

Om te voldoen aan de nieuwe NAVO-norm wil het kabinet de komende jaren tientallen miljarden extra uitgeven aan defensie. Burgers gaan daarom een 'vrijheidsbijdrage' betalen via een verhoging van de inkomstenbelasting, bedrijven via de Aof-premie. Op termijn moet dat structureel 5,1 miljard euro opbrengen, waarvan 1,7 miljard euro van het bedrijfsleven komt.

Deze verdeling stuit al langer op verzet in de Kamer, de manier waarop bedrijven moeten gaan betalen - via een werknemersverzekering - dus ook. "Dit is het zoveelste onderdeel uit het coalitieakkoord dat wankelt", constateert SP-leider Jimmy Dijk. Hij spreekt van een signaal dat niet te negeren valt.

40 miljard euro

De Aof-premie is de laatste jaren vaker gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Oppositiepartijen spreken van een verkapte belasting op arbeid, die ten koste gaat van de loonruimte bij bedrijven. Zeker nu het kabinet wil bezuinigen op uitkeringen, vinden zij het ongehoord om juist hogere premies te heffen.

Dijk wil dan ook dat daar een einde aan komt. "Het geld dat wordt opgehaald voor het arbeidsongeschiktheidsfonds moet worden ingezet om arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA te verbeteren, en nergens anders voor." Het fonds heeft circa 40 miljard euro in kas.

Het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder grote druk. De instroom in de WIA, de bekendste uitkering voor mensen die door ziekte of beperking niet of minder kunnen werken, is hoog en door een tekort aan keuringsartsen zijn lange wachtlijsten ontstaan. Het kabinet wil het stelsel hervormen en er tegelijkertijd fors op bezuinigen. Ook daar zijn veel oppositiepartijen kritisch over.