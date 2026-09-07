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Werk neergelegd in Eiffeltoren om wegsturen vrouwelijk personeel

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 22:15
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PARIJS (ANP/AFP/DPA) - Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit verontwaardiging over een besluit om vrouwelijk personeel weg te sturen. Dat gebeurde toen een hindoeïstische groep onlangs de populaire bezienswaardigheid bezocht.
Boze medewerkers veroordelen in een verklaring de "professionele instructies die ertoe leidden dat vrouwelijke medewerkers op een zijspoor werden gezet, vervangen en onzichtbaar werden gemaakt op basis van hun geslacht".
Uitbater SETE erkent dat de hindoeïstische groep wilde dat het aantal "interacties met vrouwen" beperkt zou worden. De organisatie stelt dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden.
Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire sprak schande over het voorval en kondigde een onderzoek aan. Ook minister van Gelijkheid Aurore Bergé reageerde ontzet: "In Frankrijk vragen we vrouwen niet om zichzelf te wissen. Geen enkel dogma, geen enkele religie staat boven de wetten van de republiek."
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