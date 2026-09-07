Macron wil Europees verbod sociale media voor kinderen onder 15

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron wil dat de toegang tot sociale media voor jongeren onder de 15 jaar in Europa wordt verboden. Dat blijkt uit een brief die het Franse persbureau AFP heeft ingezien. De brief is gericht aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De Franse president vraagt in de brief om een Europese wet, nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus Frans wetgeving verwierp.

Macron hoopt dat hij het verbod alsnog kan invoeren voor zijn tweede ambtstermijn volgend jaar verloopt. "Het is nu essentieel om verder te gaan en via een nieuwe Europese tekst een verbod op toegang tot sociale mediaplatformen voor jongeren onder de 15 jaar te harmoniseren", citeert AFP de Franse president.

Naast Frankrijk zijn al meerdere landen bezig met het verbieden van sociale media voor kinderen. In Australië is het voor jongeren onder de 16 jaar verboden op sociale media te zitten. Ook onder meer Nederland, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overwegen een dergelijk verbod.