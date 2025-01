Westerse en Midden-Oosterse ministers praten in Riyad over Syrië

RIYAD (ANP/RTR) - Ministers en topdiplomaten uit het Westen en het Midden-Oosten komen samen in Saudi-Arabië om te praten over de toekomst van Syrië. Het is de eerste grote internationale bijeenkomst sinds de val van dictator Bashar al-Assad.

Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Qatar zijn aanwezig. Ook de buitenlandchef van de Europese Unie, Kaja Kallas, is naar Riyad afgereisd. De Verenigde Staten hebben een gezant gestuurd. Namens de nieuwe Syrische interim-regering neemt buitenlandminister Asaad Hassan al-Shaibani deel aan de gesprekken.

Syrië hoopt dat westerse landen de sancties tegen het land afbouwen. Kallas heeft gezegd dat dat een optie is als de nieuwe machthebbers een inclusieve regering vormen die minderheden beschermt. "Als we zien dat de ontwikkelingen de goede kant opgaan, kunnen we volgende stappen zetten."

EU-ministers komen 27 januari samen om te praten over het schrappen van sancties, die waren ingesteld tegen het regime van Assad.