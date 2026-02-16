Westerse landen staan stil bij dood Navalny twee jaar geleden

DEN HAAG (ANP) - Nederland en veertien andere westerse landen staan in een verklaring stil bij het overlijden van Aleksej Navalny twee jaar geleden. Hun regeringen pleiten daarin opnieuw voor een "grondig en transparant" onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van de Russische oppositieleider.

"Wij benadrukken dat de Russische autoriteiten uitsluitend verantwoordelijk blijven", schrijven ze. Vijf Europese landen, waaronder Nederland, meldden zaterdag na onderzoek dat Rusland Navalny heeft gedood met gif. Rusland ontkent dit. Nabestaanden zeggen al langer dat Navalny is vermoord.

In de verklaring staat dat de mensenrechtensituatie in Rusland "snel is verslechterd voorafgaand aan en sinds deze tragische gebeurtenis". De landen wijzen het Kremlin aan als schuldige en prijzen onder meer Russische mensenrechtenverdedigers die, ondanks de toegenomen risico's, hun werk voortzetten. Rusland moet volgens hen "volledig voldoen aan al zijn internationale verplichtingen en alle politieke gevangenen vrijlaten".