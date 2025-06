Westerse landen veroordelen Iraanse dreigementen aan IAEA-chef

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben in een gezamenlijke verklaring de Iraanse "dreigementen" aan IAEA-chef Rafael Grossi veroordeeld. In een Iraanse krant werd opgeroepen om de topman van de atoomwaakhond te doden, nadat de regering in Teheran hem ervan had beschuldigd dat hij in het belang van Israël handelt.

Grossi ligt al jaren overhoop met Iran over het nucleaire programma van dat land. Hij probeert toezicht te houden op de ontwikkelingen, om te voorkomen dat Teheran een kernwapen ontwikkelt, maar wordt daarin tegengewerkt. Nu heeft de IAEA-chef opgeroepen om toegang te krijgen tot de gebombardeerde nucleaire faciliteiten, maar Iran heeft dat geweigerd.

Iran heeft de samenwerking met het IAEA vorige week stopgezet uit onvrede over het optreden van de internationale toezichthouder. De regering zegt bovendien de veiligheid van IAEA-inspecteurs niet meer te kunnen garanderen.