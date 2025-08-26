Israël: zes Hamasstrijders gedood bij aanval op ziekenhuis

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israëlische functionarissen hebben gezegd dat bij een aanval op een ziekenhuis maandag in de Gazastrook onder meer zes "terroristen" van de Palestijnse beweging Hamas zijn gedood. Bij de aanval werden zeker twintig mensen gedood, onder wie vijf journalisten.

De aanval zou zijn uitgevoerd op een camera in het ziekenhuis die door Hamasleden zou zijn geïnstalleerd. Israël zegt dat hier onderzoek naar wordt gedaan en dat dit nog niet is afgerond. Volgens de zegslieden waren de journalisten geen doelwit en waren zij niet in de buurt van Hamasstrijders die zijn omgekomen.

De aanval heeft tot veel verontwaardiging geleid. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde het een 'tragisch ongeluk'.