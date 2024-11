WHO-baas ontslagen uit ziekenhuis en weer aan het werk

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, is donderdag een dag na zijn ziekenhuisopname in Rio de Janeiro weer vertrokken. De Ethiopiër laat via X weten na zijn vertrek uit het ziekenhuis weer aan het werk te zijn gegaan.

Tedros was naar de Braziliaanse hoofdstad afgereisd voor de G20-top van begin deze week, waar hij een toespraak hield en wereldleiders sprak. Hij werd woensdagmiddag opgenomen in het ziekenhuis, volgens de Braziliaanse krant O Globo wegens symptomen van een ontsteking van de evenwichtszenuw of het evenwichtsorgaan en een plotseling verhoogde bloeddruk.

"Mijn oprechte dank aan de zorgverleners voor hun uitstekende diensten en aan iedereen die hun beste wensen heeft gestuurd", aldus Tedros op X. De WHO-baas laat ook weten vooral verdrietig te zijn dat hij door zijn latere vertrek uit Brazilië zijn dochter donderdag niet van school kan ophalen, wat hij haar had beloofd. "Ook al lijkt dat misschien iets kleins, deze alledaagse momenten zijn ongelooflijk belangrijk." Hij roept mensen op goed voor hun gezondheid te zorgen. "Het is je grootste rijkdom", stelt hij.

Tedros is sinds 2017 de directeur-generaal van de gezondheidsorganisatie en is nu bezig met zijn tweede termijn van vijf jaar