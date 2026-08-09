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WHO meldt verwoesting van pakhuis voor hulpgoederen in Dnipro

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 10:34
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GENÈVE (ANP) - Bij een aanval is vrijdag in het Oekraïense Dnipro een pakhuis met hulpgoederen verwoest, meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus op X. Er zijn volgens hem voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, maar er stonden wel nog spullen opgeslagen. Tedros veroordeelt de aanval.
"Het pakhuis bevatte humanitaire medische hulpgoederen, bedoeld voor zorgverlening aan het front, voornamelijk noodzorgmiddelen van de WHO", aldus Tedros. Een medewerker van de WHO had volgens hem eerder op de dag met hulp van een aantal chauffeurs 130 van ongeveer 300 pallets uit de opslag kunnen weghalen. Het team had het gebied verlaten voor de aanval plaatsvond.
"Ik kan niet luid genoeg zeggen: aanvallen op de gezondheidszorg MOETEN STOPPEN", schrijft Tedros op X. "Zelfs oorlogen hebben regels. Een daarvan is dat gezondheid beschermd moet worden!"
Waardoor het pakhuis getroffen is en wie erachter zat, meldt Tedros niet.
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