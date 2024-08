WHO stuurt een miljoen poliovaccins naar Gaza

GENÈVE (ANP/AFP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt een miljoen poliovaccins naar de Gazastrook te sturen. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid riep vorige maand een epidemie uit nadat het virus was aangetroffen in het rioolwater.

WHO-voorman Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat de vaccins de komende weken moeten worden toegediend. Eerder klaagde de VN-organisatie dat het moeilijk was om een vaccinatiecampagne op te zetten door de oorlog in de Gazastrook. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Palestijnse vluchtelingen geen hygiëne hebben in de vele kampen, waar het afvalwater gewoon tussen de tenten stroomt.

Polio is een ziekte die zorgt voor verlamming en is vooral gevaarlijk voor jongere kinderen. Het virus verspreidt zich met name via ontlasting. Het aantal mensen met diarree ligt volgens de autoriteiten in de Gazastrook momenteel 24 keer hoger dan normaal.

Israël besloot vorige maand al zijn eigen troepen die actief zijn in Gaza te vaccineren.