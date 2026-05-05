WHO: ziekste patiënten naar Nederland voor behandeling

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 15:42
GENÈVE (ANP) - Hulpverleners zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bezig met het weghalen van twee ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius, om ze vervolgens over te brengen naar Nederland voor behandeling. De zieken verkeren volgens infectieziektendirecteur Maria Van Kerkhove in stabiele toestand. Op het schip was een uitbraak van het hantavirus.
"Twee patiënten bevinden zich nog aan boord van het schip en worden klaargemaakt voor medische evacuatie naar Nederland voor behandeling", aldus Van Kerkhove. Een derde persoon had ook lichte koorts, maar maakt het volgens haar inmiddels weer goed. Die heeft geen ziekteverschijnselen meer.
Voor de evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt volgens de WHO samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip, Oceanwide Expeditions.
Waarschijnlijk zijn zeven mensen besmet geraakt met het virus. Drie overleden, één ligt in het ziekenhuis. Verder heeft niemand aan boord klachten, aldus de WHO.
