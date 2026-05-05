Iranoorlog verstoort leveringen Ferrari

MARANELLO (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - De leveringen van sportwagenbouwer Ferrari zijn in het eerste kwartaal verstoord door de Iranoorlog. Normaal vinden Ferrari's gretig aftrek rond de Perzische Golf, maar de oorlog verhindert dit. Ferrari zegt dat het deze moeilijkheden wel kon pareren door meer auto's naar andere regio's te sturen.

De totale leveringen waren met 3436 auto's dik 4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar de regio, waarin Europa, het Midden-Oosten en Afrika vallen, gingen 14 procent minder Ferrari's. De leveringen naar Noord- en Zuid-Amerika stegen licht, terwijl het volume naar de regio van China stevig toenam.

Het bedrijf uit Maranello deed verder goede zaken met het aan de man brengen van duurdere modellen, waaronder de F80. Dat verklaart waarom de omzet van Ferrari met 3 procent toenam tot 1,8 miljard euro. De winst was met 413 miljoen euro iets hoger dan een jaar geleden.