WHO ziet vooruitgang in ebola-bestrijding, maar nog geen keerpunt

GENÈVE (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt langzaamaan resultaten te zien van de bestrijding van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo. Maar de VN-organisatie benadrukt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is.

"Het blijft een dodelijke en enorme epidemie", stelde de ebola-coördinator van de WHO, Julien ​Harneis, op een persconferentie. "Er is vooruitgang in een aantal gebieden, maar in andere gebieden blijven we een groeiend aantal besmettingen zien."

De Congolese minister van Gezondheid Samuel Roger Kamba zei afgelopen weekend ook "bemoedigende signalen" te zien. Hij zei wel dat de piek inmiddels geweest was. Volgens hem lag het aantal besmettingen op het hoogtepunt op zo'n 120 per dag en was dat aantal nu gedaald tot ongeveer tachtig per dag.

Er zijn inmiddels meer dan 7200 gevallen van ebola vastgesteld in Congo. Ruim 3500 mensen overleden aan het virus, maar mogelijk ligt dat aantal nog hoger, doordat niet alle besmettingen goed geregistreerd zijn. De uitbraak vindt vooral in het oosten en noorden van het land plaats, waar de staat door jarenlange conflicten weinig controle heeft en waar sommige gebieden zeer afgelegen liggen.