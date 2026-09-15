SPD en CDU botsen over aanpak dure brandstof in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - De partijen die samen regeren in Duitsland zijn het oneens over de aanpak van de recordhoge brandstofprijzen. De centrumlinkse sociaaldemocraten (SPD) beschuldigden dinsdag de conservatieve minister van Economische Zaken, Katherina Reiche, van passiviteit.

"We hebben er genoeg van", zei SPD-partijlid Tim Klüssendorf in een felle aanval op Reiche, die lid is van de christendemocraten (CDU) van bondskanselier Friedrich Merz. "Miljoenen mensen in ons land hebben nog steeds te maken met volstrekt buitensporige brandstofprijzen, en de verantwoordelijke minister Reiche kijkt toe terwijl oliegiganten recordwinsten boeken ten koste van het publiek", stelt Klüssendorf. "We hebben dringend maatregelen nodig tegen de woekerprijzen voor brandstof."

Benzine bereikte zondag in Duitsland een nieuw record van 2,273 euro per liter, volgens de automobielclub ADAC. Tegelijkertijd nadert diesel de recordhoogte die in april, kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, werd bereikt.