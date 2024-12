Wielerbond praat nog met politie over 'bom onder wielerkalender'

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse wielerbond KNWU is nog in gesprek met vertegenwoordigers van de politie over inzet bij wielerkoersen. Eerder werd al bekend dat vanwege de NAVO-top in juni in Den Haag de inzet van motoragenten komend jaar zeer beperkt is en wellicht zelfs onmogelijk. "We zijn bezorgd, maar praten nog wekelijks met elkaar. Dit zou een bom onder de wielerkalender voor volgend jaar leggen", zegt directeur-bestuurder Maurice Leeser van de KNWU.

Vrijdag werd bekend dat rond de NAVO-top 27.000 politiemedewerkers worden ingezet. Dat heeft grote invloed op de aanwezigheid bij evenementen als wielerkoersen. Daarbij gaat het vooral om motoragenten, die nodig zijn om een peloton veilig gebruik te laten maken van de openbare weg. "Dit was natuurlijk al bekend en we maken ons al langer grote zorgen", aldus Leeser.

Tot opluchting van de KNWU nam de Tweede Kamer vorige week een amendement aan, waardoor de wielerbond 215.000 euro krijgt om een richtlijn te ontwikkelen voor de inzet van zogenoemde burgermotorverkeersregelaars bij wielerwedstrijden. Deze richtlijn betreft een opleiding voor burgers die op een motor het verkeer mogen regelen en een opleidingstraject voor motorbegeleidingsteams. Het is een van de voorwaarden voor de inzet van burgers op motoren rond koersen. "Gelukkig gaat het bij ons met name om de inzet van motoragenten en niet, zoals bij voetbal, om de ME", zegt Leeser, die de richtlijn zo snel mogelijk hoopt te realiseren.

2025 wordt hoe dan ook een lastig jaar voor de wielersport in Nederland, beseft Leeser terdege. "Daarom blijven we met elkaar in gesprek en hoop ik dat in januari zal blijken dat er toch nog iets mogelijk is. We doen daarvoor ons uiterste best. Wij spelen daarin een rol, net als bijvoorbeeld de organisatoren van koersen en de lokale gemeenten. Het is mij nu nog niet bekend dat er wielerkoersen niet doorgaan en we zullen er ook alles aan doen om dat te voorkomen. Het vraagt in ieder geval inlevingsvermogen en flexibiliteit van alle betrokkenen."