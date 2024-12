Apothekers: we moeten nu de chaos herstellen

DEN HAAG (ANP) - De aangekondigde staking van apotheekmedewerkers heeft volgens de apothekers geleid tot een run op apotheken. Dat zegt voorzitter Karin Beuning van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA), die samen met de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) een kort geding had aangespannen. Ze is "ontzettend opgelucht" dat de rechter de staking verbiedt. "We gaan ons nu richten op het herstellen van de chaos."

Beuning, die ook namens de ASKA spreekt, zegt dat de rechter met het verbod "een ramp heeft afgewend". Desondanks zijn veel patiënten volgens haar naar de apotheek gegaan om uit voorzorg medicatie in te slaan. Daardoor hebben groothandels onvoldoende mensen om alles te kunnen leveren, zegt Beuning. "Ze hebben alle doosjes wel liggen in hun magazijnen, maar hebben niet genoeg handjes om het uit te leveren waardoor alles opstroopt. We hopen dat het lukt om te leveren aan patiënten die echt vandaag medicatie nodig hebben."

Aangezien de actie gepland was rond de kerstdagen en twee weekenden, zouden volgens de werkgevers veel apotheken negen dagen geen of zeer beperkt medicatie kunnen verstrekken. Ze vreesden dat dit zou leiden tot onherstelbare gezondheidsschade bij gedupeerde patiënten.