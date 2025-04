Wiersma 'gaat ervan uit' dat er vandaag een stikstofplan ligt

DEN HAAG (ANP) - Minister Femke Wiersma van Landbouw (BBB) "gaat ervan uit" dat er vandaag een besluit in de ministerraad wordt genomen over een eerste stikstofplan. Dat zei ze vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Tot en met donderdagavond is er overlegd over de details van de aanpak met de verantwoordelijke ministers.

Veel van de plannen die het kabinet later op vrijdag wil presenteren, zijn in de afgelopen dagen al uitgelekt. Het kabinet wil bijvoorbeeld in 2035 de uitstoot van stikstof door landbouw, industrie en verkeer halveren. Eerder koerste het kabinet nog op 2030 als doeljaar. Dan zou de helft van alle natuurgebieden onder de stikstofnorm moeten liggen.

Op al die uitgelekte plannen wilde Wiersma voorafgaand aan de ministerraad nog niet reageren. Ook hoe de plannen betaald worden, kon Wiersma nog niet zeggen. Ze wees op de 600 miljoen euro die vorige week in de voorjaarsnota stond: "een mooi startbudget".